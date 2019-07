Nasconde la droga nel vano bevande del distributore automatico: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un arresto e una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sabato sera, i poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno arrestato D.A. 25enne senegalese già raggiunto da decreto di espulsione che non ha rispettato.Alla vista delle forze dell'ordine, l'uomo ha cercato riparo in un punto di ristoro con distributori automatici su via Oronzo Quarta, vicino alla stazione. E ha tentato di liberarsi di un pacchetto di fazzolettini di carta inserendolo nel vano caduta bevande dello stesso distributore.Gli agenti insospettiti hanno recuperato il pacco di fazzolettini che in realtà conteneva circa 20 grammi di marijuana, suddivisa in sette dosi pronte alla vendita.Sempre sabato, ma nel primo pomeriggio di sabato, una pattuglia delle Volanti diLecce, ha incrociato lungo via vecchia Frigole, D.G., noto pregiudicato leccese di 48 anni.Poco prima l'uomo aveva tentato di disfarsi di un involucro di colore bianco lanciandolo dalfinestrino.Tale gesto, però, non è passato inosservato ai poliziotti che hanno recuperato l’involto trovando al suo interno 10 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 4 grammi, poisequestrati.Il 48enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.