Nardò, uomo ritrovato senza vita ai piedi della cattedrale: giallo nel Salento

Si è accasciato ai piedi della cattedrale di Nardò. Ignote, per il momento, le cause della morte del 47enne A.R, residente del centro storico, che questa mattina è stato trovato senza vita nella città del Salento. Sul posto sono subito intervenute alcune pattuglie della Polizia di Stato e della Municipale neretina. L'edificio ai piedi del quale l'uomo si è accasciato è in fase di manutenzione, un cantiere, ma oggi - sabato 9 ottobre - non c'erano maestranze.

Aggiornamenti nelle prossime ore.