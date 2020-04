Nardò, cittadini invitati a esporre il tricolore: "Basta divisioni". La polemica: "Negazionismo"

“Il sindaco Pippi Mellone e il presidente del consiglio comunale Andrea Giuranna invitano i cittadini ad esporre la bandiera d’Italia da ogni balcone. Basta divisioni, viva l’Italia, viva la libertà”.

È questo il messaggio, diffuso col megafono, che da giovedì si può ascoltare nelle strade di Nardò. Che sia per il 25 aprile? Nella nota audio non è specificato. Il primo cittadino, ricordiamo, non ha mai partecipato alle celebrazioni del 25 aprile, solo qualche settimana fa ha invocato la chiusura del circolo Anpi di Lecce e in occasione di alcuni striscioni contro i partigiani, affissi abusivamente da formazioni di estrema destra, non ha inteso spendere nessuna parola di condanna. Lucio Tarricone, presidente del centro studi “Salento Nuovo”, non nasconde la sua perplessità: «Un sindaco, affiancato da un presidente del consiglio comunale sfacciatamente di parte, che pensa che il 25 Aprile si possa celebrare chiedendo ai neretini di esporre una bandiera italiana al grido di basta divisioni. Revisionismo, negazionismo o pura propaganda politica poco importa. Italo Calvino diceva: ”tutti uguali davanti alla morte non davanti alla storia”. E la storia non si può cancellare. Dovrebbero capire, una volta per tutte, che è grazie al sacrificio dei partigiani se vivono in un paese libero, un paese che consente loro di parlare e sparlare ricevendo un lauto stipendio». © RIPRODUZIONE RISERVATA