Salento, turista 19enne cade sugli scogli: soccorso via mare

È caduto accidentalmente sugli scogli, in località Torre Uluzzo, marina di Nardò (la zona è quella di Porto Selvaggio). Un turista di 19 anni, di Legnano, non poteva muoversi e sarebbe stato impossibile recuperarlo da terra, per prestargli soccorso. Ci hanno pensato gli uomini della Guardia Costiera di Gallipoli, al comando del capitano di vascello Pasquale Vitiello che hanno condotto una difficile operazione di recupero.

Scivolato in una zona impervia

A quanto ricostruito il giovane è scivolato, in una zona rocciosa. Chi era con lui ha chiamato i soccorsi: l'imbarcazione della Capitaneria di porto ha raggiunto il luogo nel più breve tempo possibile. Esperti di soccorso, i militari sono riusciti, non senza difficoltà, a condurre il giovane al sicuro. Lo hanno poi trasportato a Santa Caterina dove ad attenderlo c'era il personale del 118 che lo ha preso in carico.