Un parcheggio al posto della vecchia scuola: sarà sostituita da un edificio finanziato con i soldi del Pnrr

Sarà demolita la vecchia Scuola Media "I Nucleo" di via XX Settembre a Nardò, per essere ricostruita con i fondi del Pnrr, con una nuova struttura, di concezione moderna, sicura, energeticamente efficiente e immersa nel verde, nella Zona 167, alla periferia della città. L'altro ieri mattina, la decisione della Giunta comunale che ha approvato il progetto e lo studio di fattibilità tecnico-economica. Ma l'opposizione in Consiglio polemizza e promette battaglia. Al suo posto nascerà un parcheggio.

Cosa prevede il progetto

Il progetto del Comune, finanziato con fondi del Pnrr per 7 milioni e 700mila euro, prevede la demolizione del vecchio edifico scolastico, intitolato a Dag Hammarskjöld (la "scuola media" per antonomasia a Nardò) che fa parte dell'Istituto comprensivo 3, che attualmente ospita classi di scuola secondaria di primo grado e la sua ricostruzione in piazza Giulio Pastore, tra via Marinai d'Italia e via della Costituzione, in Zona 167, su un terreno di proprietà comunale.

Al suo posto è prevista una nuova area attrezzata a verde e parcheggi nel cuore della città e a poche centinaia di metri dal centro storico. Va detto che l'edificio scolastico di via XX Settembre, sarà demolito solo ed esclusivamente una volta realizzato e completato il nuovo edificio. In questo modo si eviterà il problema di dover trovare una sistemazione provvisoria agli studenti. E tra progetti definitivi, gare d'appalto dei lavori, procedure burocratiche e realizzazione dell'opera, la nuova scuola sarà pronta non prima dell'estate 2026.

I soldi del Pnrr

Il progetto è stato candidato all'avviso del Pnrr "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione degli edifici" e finanziato. Il meccanismo di premialità del bando, infatti, era proprio la "sostituzione" di un edificio vecchio e inefficiente con uno completamente nuovo. Con la nuova scuola gli studenti avranno accesso a un ambiente di apprendimento all'avanguardia, dotato delle più moderne tecnologie e attrezzature, in una scuola progettata per essere sostenibile dal punto di vista ambientale, riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente circostante. Il nuovo edificio sarà anche ad alta efficienza energetica. L'idea, lo scorso anno, fu messa a punto dopo una concertazione con la dirigenza scolastica e il corpo docente dell'istituto.

Al posto del vecchio edificio

Al posto della scuola si prevede di realizzare un'area attrezzata a verde e un parcheggio da 250 posti auto, principalmente a servizio della Ztl del centro storico. La decisione della Giunta ha però risvegliato l'opposizione consiliare che già aveva sollevato una furiosa polemica all'inizio del 2022 quando il Consiglio comunale approvò il progetto preliminare: "È un'idea folle e fuori dal tempo, calata dall'alto dalla sera alla mattina - dice il capogruppo consiliare del PD, Lorenzo Siciliano - per la quale ci siamo detti fermamente contrari, con una serie di iniziative e centinaia di firme dei cittadini raccolte in pochissimi giorni già lo scorso anno. Un atto degradante, che mira a sperperare ben 7 milioni di euro di soldi pubblici per demolire una scuola storica e in ottime condizioni, peraltro oggetto di ristrutturazioni nel 2015, per realizzare al suo posto un parcheggio e costruire una nuova scuola in una zona della città dove già ne esiste una a pochi metri. Ci attiveremo conclude Siciliano- per sensibilizzare i cittadini, gli studenti, i docenti ad opporsi a questo progetto inutile ed umiliante per la cultura e il rispetto dei luoghi pubblici». Sulla questione anche Nardò Bene Comune: «Ormai è certo. A breve la scuola media del "primo nucleo" verrà abbattuta per far posto ad un parcheggio. La prima storica scuola media di Nardò. Un punto di riferimento fisico e simbolico. Siamo tutti contrari e lo abbiamo detto raccogliendo tante firme, anche di sostenitori di Mellone».