Irruzione nel supermarket: i malviventi sparano un colpo in aria e poi scappano con il bottino. L'assalto questa sera poco prima della chiusura del supermercato Dok di via Pilanuova, proprio di fronte all’istituto comprensivo intitolato a “Renata Fonte”.

Stando alle prime ricostruzioni, due malviventi, poco prima delle 20, hanno fatto irruzione nel supermercato con il volto coperto, forse da un passamontagna, hanno minacciato i dipendenti e i clienti presenti in quel momento nel punto vendita e si sono fatti consegnare il denaro contenuto nelle casse. Il bottino è ancora da quantificare. Prima di scappare, forse per evitare qualsiasi allarme, hanno sparato un colpo di pistola in aria e poi hanno fatto perdere le proprie tracce.

Sul posto gli agenti del commissariato di Nardò che hanno recuperato il bossolo e le immagini delle telecamere presenti nella zona.