Salento, fugge perdendo bustine di droga alla vista degli agenti: arrestato

Fugge, in maniera rocambolesca alla vista degli agenti della polizia, perdendo anche alcune dosi di marijuana e cocaina. È quel che è successo venerdì scorso a Nardò, in provincia di Lecce. L'uomo, un 33enne di Porto Cesareo, dopo la fuga è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Nardò, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti e portato nel carcere di Lecce.

La dinamica

Gli agenti, dopo lunghe ore di monitoraggio al di fuori dell'appartamento del giovane, avevano notato uno strano viavai. Motivo per cui i poliziotti hanno fatto irruzione nel giardino dell'abitazione. L'uomo, spaventato dall'arrivo degli agenti, è fuggito a piedi, portandosi dietro di sè anche un sacchetto con all'interno anche dosi di droga, tra cui cocaina e marijuana.

L'inseguimento

Da lì è cominciato l'inseguimento dei poliziotti.

Il 33enne ha cercato di liberarsi delle sostanze stupefacenti gettandole per terra o nelle campagne circostanti. Non è bastato. Dopo qualche chilometro il giovane è stato prima raggiunto, poi bloccato e arrestato.

L'ingente quantitativo

Gli agenti, in un primo rilevamento a ritroso del percorso del 33enne, hanno recuperato 74,65 grammi di cocaina, un bilancino e una banconota da 10 euro. Successivamente, durante la perquisizione dell'appartamento, i poliziotti hanno ritrovato altre 20 dosi di cocaina per un totale di 15,80 grammi e poco più di 7 grammi di marijuana. Nella casa sono stati sequestrati anche i materiali per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente, tra cui accendino, coltello, forbice, rotolo di buste, carta forno e altro.