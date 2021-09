È stata ritrovata questa notte non lontano dalla chiesta del Sacro Cuore di Nardò la donna che era scomparsa il 6 settembre scorso. La donna, che si chiama Maria Addolorata Zacà e ha 87 anni, era scomparsa da casa ed era ricercata dal comitato coordinato dalla prefettura, era stata notata nei pressi della chiesa. Questa notte il ritrovamento. La donna è stata condotta in ospedale per accertamenti.