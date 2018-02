Armato di pistola, rapina il bar dell'area Tamoil: paura per la cassiera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha fruttato appena 200 euro la rapina messa a segno da un rapinatore solitario, alle 5 del mattino, ai danni del bar dell'area di servizio “Tamoil” di Nardò, situata sulla provinciale che conduce ad Avetrana.Il malvivente indossava passamontagna e guanti ed impugnava una pistola, con la quale ha minacciato la cassiera presente in quel momento, facendosi consegnare i contanti. Ottenuti i soldi, dunque, il bandito – che durante la scorribanda avrebbe tradito un accento locale - si è allontanato a piedi per le campagne circostanti, forse diretto verso un complice che lo attendeva nei paraggi a bordo di qualche auto.Sul posto, dopo l'allarme, sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire il responsabile. Al vaglio dei militari vi sono i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza dell'area di rifornimento presa di mira.