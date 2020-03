Nardò più sicura: arrivano dieci nuovi vigili urbani

Il sindaco Pippi Mellone vuole una città più sicura. E dopo aver deciso di chiudere parchie e lungomare delle marine di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina, vuole più controlli in città.

Così per cercare di dare maggiori risposte in termini di controlli per l'emergenza sanitaria in corso, ha annunciato che arriveranno nove nuovi agenti della polizia locale che saranno da subito in campo e garantiranno controlli per l'emergenza sanitaria.

«Mentre gli eredi di chi ha maciullato la sanità provano a speculare attraverso schifose pagine di parte, noi continuiamo a lavorare per la comunità - ha commentato Mellone - Oggi abbiamo una priorità ed è quella di combattere l'epidemia. Voi state a casa, lavatevi spesso le mani, limitate le uscite e fate assieme a me gli auguri di buon lavoro ai nuovi agenti».