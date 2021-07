Nardò, pitbull libero per strada: aggredisce due passanti. Poi la cattura. Caccia al padrone

Un esemplare dall’aspetto sano, curato e ben nutrito, ma capace di attaccare e azzannare con spaventosa ferocia. Sono convinti che non si tratti di un randagio, gli agenti della polizia locale di Nardò, al lavoro per cercare di risalire all’identità del proprietario del pitbull che martedì sera ha seminato il panico per strada nella periferia della città.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 20.30, quando il cane, che vagava da solo tra le vie che costeggiano la strada provinciale 359 che conduce a Galatone, nelle vicinanze del Centro per l’impiego di via Sanpietroburgo, ha incrociato per strada un uomo e si è scagliato contro azzannandolo ad un braccio. Non si sa se qualcosa l’abbia infastidito o se si sia sentito minacciato. Quel che è certo è che il malcapitato ha riportato una ferita all’arto, per la quale ha dovuto fare ricorso alle cure mediche del pronto soccorso più vicino.

APPROFONDIMENTI IL TERRORE Una bambina di 5 anni azzannata da un pitbull: attimi di paura a... PRIMO PIANO Il pitbull attacca un cavallo, panico in un parco degli Stati Uniti:... IL CASO Il cane lupo l'azzanna alla gola e le recide le corde vocali: i...

Il secondo attacco