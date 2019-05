Esplode distributore automatico: operaio ferito al volto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esplode il distributore automatico delle bibite e un uomo resta ferito: grave incidente ieri pomeriggio all'interno di un'azienda di Nardò. Un operaio è rimasto ferito mentre lavorava all'interno dell'ex Brico, dove sta sorgendo un mall gestito da cinesi. Il ferito è G.L., residente a Nardò, di 23 anni, l'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri mentre lavorava e il giovane ha riportato un trauma facciale da scoppio al volto che ha richiesto il trasporto in ospedale in codice rosso.Dul posto anche gli agenti dello Spesal per verificare le condizioni di sicurezza sul lavoro.