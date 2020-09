Fuga di notizia sul covid: sui social gli indirizzi delle utenze in quarantena

Ultimo aggiornamento: 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un episodio molto grave in termini di privacy: la comunicazione tra Comune di Nardò e ditta incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti differenziati e contenente un elenco di indirizzi di utenze sottoposte a misure di isolamento obbligatorio o quarantena sfugge” alla riservatezza, finisce sulle chat e diventa virale.A Nardò una comunicazione, inviata per posta elettronica certificata è diventata oggetto della curiosità di molti dopo essere stata sottratta dal sistema e resa pubblica sui social. La nota contiene un elenco di indirizzi (senza nominativi) di utenze in questo periodo in isolamento e che, per legge, devono attuare un metodo particolare di raccolta dei rifiuti.«È successa una cosa molto grave - ha scritto il sindaco Pippi Mellone - lungo la catena di comunicazione che garantisce il ritiro dei rifiuti domestici delle persone in quarantena è stata rubata una comunicazione con dati sensibili e riservati. Questa comunicazione ha fatto il giro delle chat di WhatsApp». Partirà una denuncia del Comune.