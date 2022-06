Nardò, muore Giuseppe Tedesco, il figlio dell'ex assessore regionale

Choc in paese: muore Giuseppe Tedesco, informatore medico e figlio dell'ex assessore regionale Alberto Tedesco del Partito Democratico.

Tedesco è morto per un arresto cardio-circolatorio intorno all'una e mezzo di questa notte. Un infarto fulminante che non gli ha dato scampo: il professionista è stato soccorso dal figlio 18enne che ha allertato il 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Lavorava nel settore della sanità per conto di alcune case farmaceutiche e viveva a Nardò, paese originario della famiglia, insieme ai due figli dopo la separazione con la moglie.

Tanti i messaggi di cordoglio sul suo profilo social, per tutti era una persona gentile ed educata.