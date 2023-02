Trovato a casa senza vita, giallo sulla morte di un 40enne

Mistero sulla morte di un 40enne a Nardò. L'uomo è stato trovato senza vita intorno alle 21.30, all'interno della propria casa.

Forse una caduta fatale

Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e le forze dell'ordine per le operazioni di rito. Sul luogo si è diretto anche il magistrato di turno. Inquirenti al lavoro per comprendere le cause della morte del 40enne. Nessuna pista è tralasciata, anche se al momento sembra prevalere la caduta accidentale in casa rispetto ad una aggressione finita in tragedia.