Morta sul balcone di casa a 32 anni, forse un mix di alcol e caldo ha causato il collasso fatale

L’esame sul corpo della 32enne polacca - deceduta domenica scorsa mentre prendeva il sole sul balcone della sua casa di Nardò – effettuato dal medico legale Roberto Vaglio, conferma che il decesso è arrivato per cause naturali e non per fatti violenti. Si sarebbe trattato di un arresto cardiocircolatorio che in pochi minuti ha stroncato la vita della giovane donna, che viveva in un appartamento di via Acquaviva insieme con un’amica.

Per avere certezze sulle cause del decesso della donna, che non aveva patologie pregresse e godeva di buona salute, sono stati effettuati gli esami tossicologici: in casa sarebbero state trovate diverse bottiglie vuote di alcolici, prevalentemente vodka. E l’assunzione di una grossa quantità di alcol, insieme con la forte disidratazione causata dalla prolungata esposizione al sole, potrebbero aver causato il malore poi risultato fatale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA