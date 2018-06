Aggredisce i familiari, poi minaccia di far saltare in aria la casa con il gas: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri pomeriggio gli Agenti del Commissariato di Nardò hanno arrestato un neretino di 46 anni, già agli arresti domiciliari per il reato di rapina, resosi responsabile di maltrattamenti e minacce contro l’anziana madre ed il suo convivente e di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale a danno dei poliziotti inervenuti. Una situazione familiare che ha raggiunto il suo apice di violenza nel pomeriggio di ieri, al punto da far temere il peggio quando l’uomo si è barricato in cucina, aprendo il gas e minacciando di far saltare tutto. Pericolo scongiurato grazie al tempestivo intervento degli agenti che presa, coscienza della gravità della situazione, non hanno esitato a forzare la porta per arrivare a bloccare il folle gesto.“Questa notte fate una brutta fine, vi taglio la testa a tutti e due e la porto ai carabinieri… faccio saltare in aria questa casa che è mia e vi faccio sparire a tutti e due da alcuni amici miei.. avete ammazzato voi mio padre bastardi...”. Sono queste le minacce che il figlio rivolge ai suoi familiari. Le violenze sono cominciate più di un anno fa, quando l’uomo, celibe e disoccupato, si è trasferito da una cittadina del nord a casa della madre per scontare la misura degli arresti domiciliari; ultimo atto di un trascorso segnato da numerosi precedenti penali. Solo dopo essere stati bersaglio dell’ennessimo gesto del figlio, la madre si è decisa a chiedere l’aiuto delle forze dell’ordine.Prima di essere portato nel Carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce, l’arrestato, in condiderazione dello stato di agitazione in cui versava, è stato affidato alle cure del personale sanitario del servizio del 118.Nel corso delle fasi concitate dell’arresto, i due agenti sono rimasti feriti riportando lesioni con prognosi di 10 giorni.