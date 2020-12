Nardò baciata dalla fortuna: nella città salentina la vincita al Lotto più alta. A un fortunato 107mila euro

Finisce a Nardò, in provincia di Lecce, il singolo premio più alto assegnato nel concorso del Lotto di ieri, martedì 29 dicembre, pari a 97.500 euro per effetto di un terno sulla ruota di Bari. Nardò protagonista anche di un’altra vincita da Top ten, quella da 9.750 euro giocata sempre sullo stesso terno (14-27-58), questa volta su tutte le ruote.

A seguire i 47.500 euro vinti sempre con un terno a Bojano, in provincia di Campobasso, con una puntata su Napoli. Il 10eLotto premia invece Biella con 100 mila euro grazie a un ‘nove’ doppio numero oro ottenuto mettendo in gioco dieci numeri su un’estrazione frequente, a fronte di una spesa di soli 3 euro. Secondo posto in classifica per i 50mila euro vinti a San Benedetto del Tronto (AP) sempre con una giocata di 3 euro. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per 4,3 miliardi di euro.



