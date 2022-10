Nardò, lite e spari in strada: 19enne ferito, in fuga l'aggressore

Una misteriosa lite, poi tre colpo d'arma da fuoco (una scacciacani) in aria. E infine il ferimento, in danno di un 19enne, con il calcio della pistola.

L'episodio

L'episodio si è verificato la scorsa notte a Nardò. I poliziotti del commissariato, al comando del vicequestore Sabrina Manzone, sono alla ricerca dell'aggressore, un 20enne, che è stato identificato ed è al momento è irreperibile. Non sono chiare le ragioni della disputa. Il ferito ha riportato lesioni non gravi. Il padre lo ha accompagnato all'ospedale di Copertino.

Le perquisizioni

I fatti si sono verificati in pieno centro, in piazzetta Sant'Antonio. Il 19enne ha denunciato l'accaduto.alla polizia. Ha raccontato di essere stato raggiunto e minacciato dal coetaneo che avrebbe poi impugnato la scacciacani e sparato in aria tre volte. Gli agenti hanno perquisito l'abitazione del fuggitivo e hanno sequestrato armi bianche e munizioni.