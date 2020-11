Catturato dopo 3 settimane di latitanza, mente agli agenti: «Ho il Covid», ma il tampone è negativo. Dritto in carcere con l'ambulanza

Per tre settimane si è dato alla macchia e quando gli agenti del commissariato di Nardò lo hanno trovato in casa sua, ha finto di essere malato di Covid per sfuggire all'arresto. La pantomima non è servita a nulla al 36enne di Nardò Luca Elio My, in carcere - dove è stato accompagnato direttamente in ambulanza, scortato dalla Polizia - per associazione mafiosa, spaccio di stupefacenti, rapina, estorsione, furto aggravato.

Per tre settimane gli agenti del commissariato di Nardò lo hanno cercato senza sosta fino al pomeriggio di domenica 15 novembre, quando lo hanno trovato a casa sua. A quel punto il 36enne ha detto di essere malato del nuovo coronavirus, ma gli agenti non si sono fatti ingannare. Lo hanno accompagnato all'ospedale Santa Caterina Novella di Galatina per accertamenti, tanto più che My non era nuovo a simili escamotage per sfuggire al controllo delle forze dell'ordine. In passato, sottoposto agli arresti domiciliari, li aveva elusi più e più volte anche facendosi ingessare una gamba da un medico.

Il risultato del tampone effettuato nel reparto Covid del nosocomio galatinese è stato negativo. E a quel punto per il 36enne si sono aperte le porte del carcere, che ha raggiunto a bordo della stessa ambulanza che lo aveva portato in ospedale, naturalmente scortata dagli agenti di Polizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA