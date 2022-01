Nardò, entrano i ladri in casa mentre lei dorme: malore per un'anziana donna soccorsa dal 118

Topi d’appartamento in azione stamattina a Nardò, in un’abitazione che si trova all’angolo tra via Sindaco Siciliano e via Gustavo Gallo.

I ladri si sono introdotti alle prime luci dell’alba nella casa abitata da una anziana signora, che in quel momento dormiva e non si sarebbe accorta di nulla, mettendola a soqquadro alla ricerca di qualsiasi oggetto di valore.

Bruttissima la sorpresa al risveglio per la donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nardò e un’ambulanza del 118 per soccorrere la donna colta da un malore. Ancora da valutare l’eventuale bottino per i malviventi.