Paura a Nardò: petardo contro la casa di una coppia

Un forte botto ha turbato la quiete del primo pomeriggio a Nardò dove un grosso petardo è stato scagliato contro l’abitazione di una coppia di sessantenni del posto.

Fortunatamente in quel momento marito e moglie non erano in casa e ad accorgersi di quanto accadeva è stato il vicinato, che ha allertato le forze dell’ordine.

I danni alla casa

Il tutto è accaduto alle 15 circa in via Raho, provocando danni alla porta d’ingresso dell’abitazione e a una finestra.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i poliziotti del commissariato di Nardò che hanno ascoltato i proprietari della casa e poi proceduto a visionare le telecamere di videosorveglianza della zona per tentare di risalire ai responsabili.