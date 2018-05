Travolto in bici: in ospedale un ragazzino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nardò - Un ragazzino in bicicletta attraversa all’improvviso la strada e viene travolto da un’auto. Trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.Un altro drammatico incidente, per fortuna senza conseguenze gravi, si è verificato ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 18,30, in via della Resistenza, nei pressi della nuova area mercatale, nella Zona 167.Stando alla prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, effettuata dagli agenti della Polizia municipale intervenuti sul posto, un ragazzino 14 anni a bordo della sua bicicletta stava circolando proprio dal marciapiede dell’area mercatale e avrebbe attraversato la strada utilizzando una delle rampe per i disabili per scendere dal marciapiede. Proprio in quel momento è arrivata una Wolkvagen Passat, vecchio modello, guidata da un uomo di Nardò che colto di sorpresa non avrebbe fatto in tempo ad evitare lo scontro. Il ragazzino è stato investito e sollevato insieme alla bicicletta sul cofano della macchina. Poi, ha battuto violentemente la testa contro il parabrezza dell’auto che è andato in frantumi. Immediatamente dai passanti e dall’uomo alla guida della auto è partita la chiamata al servizio del 118 che è intervenuto con un’ambulanza. Gli operatori sanitari hanno caricato l’adolescente, che era rimasto comunque sempre cosciente e vigile, e lo hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove l’esame della Tac ha fortunatamente escluso danni gravi. Il ragazzo resta ricoverato in osservazione per il trauma cranico riportato.