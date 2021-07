Nardò, incendio nel centro abitato

NARDÒ - Paura in mattinata a Nardò, nel centro abitato. Un incendio è divampato intorno alle 12 in un terreno incolto situato nel tratto finale di via Aldo Moro, in corrispondenza della rotatoria che fa da snodo con via Caduti di Nassyria e Corso Italia.

Le fiamme hanno raggiunto l'abitato

Le fiamme, alimentate dal vento che è tornato a soffiare da stamane, si sono estese rapidamente minacciando condomini e case vicine. In quella zona, di passaggio anche per andare verso le marine,il fumo e l'odore acre hanno invaso le strade, creando disagi anche al traffico. Il rogo ha mandato nel panico soprattutto i residenti delle case più vicine, che proprio accanto al terreno posteggiano le proprie auto, subito spostate per evitare danni. Dopo le chiamate al 115, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare il rogo. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Nardò, per le operazioni di supporto e viabilità.