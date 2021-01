Petardo contro una palazzina, paura nella notte a Nardò

Lo scoppio, vetri in frantumi e tanta paura. Allarme ieri sera attorno alle 21 a Nardò. Una esplosione ha distrutto i vetri del portone della palazzina di via Caraccio, al 9. I carabinieri hanno accertato che si è trattato di un grosso petardo fatto esplodere nel bidone della raccolta differenziata e che la deflagrazione ha danneggiato anche il parafango posteriore della Fiat Seicento di un residente. Si battono le piste dell'atto vandalico e della intimidazione conseguenza di qualche litigio o contrasto tenendo presente che tutti i residenti non hanno avuto mai problemi con la giustizia.

Ultimo aggiornamento: 10:01

