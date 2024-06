Spaccio e oltre 600 grammi di cocaina in casa: un arresto nel Salento

Arrestato in flagranza di reato un 40enne di Galatone, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il blitz degli agenti di polizia del commissariato di Nardò, è scattato nelle scorse ore, dopo un’attenta analisi della situazione segnalata alle forze dell’ordine. I poliziotti, hanno quindi raggiunto lo stabile individuato a Galatone, occupato dal 40enne, M.A., e dalla compagna.

Gli agenti, dopo aver osservato che l’abitazione era provvista di impianto di videosorveglianza esterna, hanno così deciso di entrare nel momento in cui la donna, una 27enne di origine albanese, era intenta ad uscire.

La perquisizione degli agenti

Una volta dentro casa i poliziotti, dopo aver atteso il rientro dell’uomo, hanno dato il via alla perquisizione e in un vano al piano terra hanno rinvenuto uno zaino di tela di colore nero contenente 23 confezioni in cellophane trasparente chiuse alcune con nastro adesivo in plastica di colore rosso ed alcune chiuse con nastro adesivo in plastica di colore bianco, contenenti polvere bianca verosimilmente sostanza stupefacente del tipo "cocaina" per un peso complessivo lordo circa 32 grammi; 1 confezione in cellophane trasparente chiusa con nastro adesivo in plastica di colore rosso, contenente polvere bianca verosimilmente sostanza stupefacente del tipo "cocaina" del peso complessivo lordo di circa 70 grammi e una confezione in cellophane trasparente chiusa sottovuoto, contenente polvere bianca verosimilmente sostanza stupefacente del tipo "cocaina" del peso complessivo lordo di 510 grammi.

All’interno dello zainetto inoltre erano contenuti due bilancini di precisione funzionanti, e materiale vario atto al confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente.

Proseguendo l’attività, gli agenti hanno rinvenuto la macchina per sottovuoto, bustine in cellophane e una cassetta di sicurezza, conservate all’interno di un mobiletto nel soggiorno, mentre in una borsa da donna veniva recuperata una somma di 2.520 euro, probabile provento di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato quindi posto sotto sequestro insieme a due cellulari in uso alla coppia e al DVR del circuito di videosorveglianza.

L’uomo arrestato, come disposto dal P.M.

di Turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Lecce, è stato portato nel carcere leccese di "Borgo San Nicola”.