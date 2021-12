Esplode un grosso petardo: 14enne ferito gravemente a volto e mano

E finito in terapia intensiva, il 14enne rimasto ferito nella serata di ieri a Nardò dopo l'esplosione di un petardo.

L'esplosione nel centro di Nardò

Il 14enne, di nazionalità marocchina ma domiciliato a Nardò, comune in provincia di Lecce, è rimasto gravemente ferito all'occhio sinistro e alla mano destra, mentre cercava di far esplodere un grosso petardo in piazza Sant'Antonio.

L'improvvisa esplosione lo ha colpito al volto e alla mano. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato al Vito Fazzi di Lecce dove attualmente è ricoverato in terapia intensiva.