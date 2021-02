Due cani seminano il panico in strada: uccidono un pinscher e un barboncino e feriscono un uomo

Hanno seminato il panico per strada, attaccando tutti i cani che incrociavano. E due li hanno uccisi. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti ieri mattina a Nardò, tra via Oronzo Quarta e dintorni, zona semiperiferica del paese. Due cani di taglia media, sfuggiti da una proprietà privata, si sono riversati in strada spostandosi verso il centro abitato, spaventando chiunque li incrociasse per strada, in particolare chi era in compagnia di amici a quattro zampe.

Non tutti, però, sono riusciti a scansarli: la coppia di cani ha preso di mira dei cani di taglia piccola che passeggiavano al guinzaglio dei rispettivi padroni, con esito tragico. I cagnolini, un pinscher ed un barboncino, hanno perso la vita sotto gli attacchi dei due cani feroci e aggressivi. In un caso ha riportato delle ferite anche il padrone dell’animale aggredito, intervenuto nel tentativo di difendere gli amici a quattro zampe. L’uomo ha dovuto fare ricorso alle cure del 118, sul posto insieme agli agenti della polizia locale di Nardò, alle guardie zoofile e al personale veterinario della Asl di Lecce.

Immediate sono scattate le ricerche dei due cani, fuggiti via subito dopo gli attacchi mortali, in breve rintracciati e messi in sicurezza. In questa circostanza è stato possibile appurare che non erano randagi, come si era ipotizzato nei primi istanti, poiché tutti e due muniti di microchip. Tramite il dispositivo è stato identificato anche il proprietario, che ancora non si era accorto della loro scomparsa. La vicenda è ora al vaglio degli agenti di polizia locale, che cercheranno di chiarire ogni responsabilità.

Nelle prossime ore i padroni dei cagnolini deceduti sporgeranno denuncia e per il proprietario dei due esemplari che li hanno aggrediti potrebbero arrivare serie conseguenze.

