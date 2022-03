Nardò, l'arbitro si infortuna e la partita non può più andare avanti

All'inizio del secondo tempo le squadre non sono rientrate in campo: Mariglianese-Nardò, anticipo del girone H di Serie D di calcio, è stata così sospesa e rinviata a data da destinarsi. Il motivo? Un infortunio all'arbitro, il signor Fabio Franzo della sezione di Siracusa. Il direttore di gara si è fermato all'intervallo, secondo una prima ricostruzione per un problema anche piuttosto serio al menisco. Saranno da valutare le sue condizioni, ma intanto le due squadre non sono rientrate in campo per poter disputare la seconda metà della partita.

Il regolamento: si ripartirà dal 46'



E ora che succede? La partita è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi. Le due squadre, però, ripartiranno dal 2-0 in favore della Mariglianese, quando si disputerà il secondo tempo. In Serie D, al contrario di quanto accade dalla C in su, non c'è un quarto ufficiale di gara e i due assistenti non hanno la possibilità di arbitrare in categoria. Ergo, quando c'è un infortunio all'arbitro, la partita viene sospesa e rinviata.