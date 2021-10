Premio di risultato: l'azienda Barbetta stanzia 700mila euro per i suoi dipendenti

Il gruppo Barbetta di Nardò premia i suoi dipendenti. L'azienda neretina ha stanziato 700mila euro come premio di risultato siglando l'accordo davanti ai sindacati.

Il premio di produzione per i dipendenti

Si è tenuto ieri l'incontro tra il sindacato e le aziende del "gruppo Barbetta" di Nardò per la discussione e la firma dell'accordo che eroga nuovamente un "Premio di Risultato" relativo all'anno 2021.

Un premio che arriva dopo aver analizzato tutti gli obiettivi su redditività e fatturato che ha portato l'azienda salentina che è riuscita comunque ad assicurare continuità alle produzioni anche un anno segnato dalla pandemia. Per questa ragione il titolare dell'impresa ha potuto erogare 700,00 euro di premio, indistintamente a tutti i lavoratori.



«Va, altresì, detto che il PdR è stato fortemente voluto dall'imprenditore (e dal suo management) e dalle organizzazioni sindacli - fanno sapere i segretari provinciali di Femca Cisl e Filctem Cgil - quale riconoscimento tangibile ai lavoratori e lavoratrici per gli obiettivi raggiunti ma, anche, per l'aver contribuito alla crescita aziendale, nonostante il lungo periodo di sacrifici, economici e produttivi, durante I'emergenza Covid 19».

Un premio che, secondo i sindacati, si potrà sottoscrivere nuovamente per il prossimo anno «aumentando la cifra da erogare ai lavoratori».