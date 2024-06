Auto a fuoco mentre era in marcia in Via De Gasperi a Nardò. C'era un uomo alla guida, quando altri passanti gli hanno fatto cenno di cosa accadeva alla sua Mercedes Classe A. Se in un primo momento si trattata di una fuoriuscita di fumo. L'uomo ha fatto appena in tempo ad accostare e scendere, ed è partita la combustione. Le fiamme hanno interessato anche un prefabbricato.

Sul posto la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco.