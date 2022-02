Rogo nella notte, altre due auto distrutte dalle fiamme: si indaga sulle cause dell'incendio

Ancora un rogo di auto a Nardò nella notte. In via Giuseppe Ungaretti, è stata distrutta dalle fiamme una Volkswagen Golf, in uso ad un 38enne neritino, mentre una Peugeot 208 parcheggiata accanto, di proprietà della moglie, è stata danneggiata nella parte posteriore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli e una pattuglia del Commissariato di Polizia di Nardò. Al momento non sono chiare le cause dell’incendio.

Mistero sulle cause del rogo: accertamenti in corso

Il rogo è divampato poco dopo l’una e trenta della notte e sono stati gli stessi abitanti della via ad allertare i Vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli che sono intervenuti per domare il fuoco che però aveva ormai distrutto completamente la Volkswagen Golf e danneggiato la Peugeot 208. Le fiamme sono arrivate banche ad annerire il muro di recinzione di una villetta e un vecchio palo telefonico di legno. I vigili del fuoco al momento non sono risaliti all’origine dell’incendio. Resta da chiarire, quindi, se si sia trattato di un incendio doloso o meno.

La Volkswagen Golf risulta intestata a una neritina di 30 anni ma era in uso al fratello 38enne; mentre la Peugeot risulta di proprietà della moglie, anche lei 38enne.