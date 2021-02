Resta aperto dopo l'orario di chiusura, pioggia di multe davanti al locale

Pioggia di multe a Nardò, dove un bar pizzeria ieri è rimasto aperto oltre l’orario di chiusura creando assembramento all'esterno e nei guai sono finiti sia il proprietario, per il quale è scattata una multa di mille euro e la chiusura dell’attività per cinque giorni, sia 19 clienti, multati per avere violato le norme anti Covid.

