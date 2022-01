Scoprire il territorio mentre si fa sport: ecco la nuova app che regala anche sconti

Tutto in uno: un'app per lo sport, uno strumento di promozione del territorio e un pacco che contiene sconti e promozioni. Si chiama RunBull, progetto Circuiti Running Nardò, concept innovativo che nasce con l’obiettivo di promuovere gli spazi e le aree naturali come luogo privilegiato per la pratica sportiva e motoria consentendo a chi ne usufruisce un’esperienza inclusiva, motivante e consapevole rispetto ai temi di salvaguardia ambientale.

Il progetto sposato dal comune di Nardò

Il Comune di Nardò è il primo in Italia a “sposare” il progetto proposto dalla start up Run Bull s.r.l. e dal suo fondatore Andrea Manzo all’assessorato al Marketing territoriale guidato da Giulia Puglia. Con il duplice obiettivo, appunto, di contribuire al benessere individuale di chi frequenta il territorio e di compiere una vera e propria azione di marketing delle bellezze naturalistiche.

Come funziona? Basta scaricare gratuitamente l’app RunBull dagli store digitali (la usano già più di 15 mila utenti) e registrarsi con un indirizzo di posta elettronica o un profilo social. Navigando nella sezione “Gare” > “Challenge”, è possibile individuare l’evento “Nardò Running” e iscriversi. Poi occorre registrare una corsa con l’app dallo smartphone (anche sincronizzando l’orologio con l’app, compatibile con Garmin, Suunto, POLAR, Apple Watch) e alla stessa sarà assegnato un punteggio in base a distanza, velocità e dislivello con il quale essere inseriti in classifica.

A questo punto diventa stimolante poter scegliere la sfida e l’esperienza più congeniale, cercare di migliorare il proprio punteggio, misurarsi con altre persone, commentare le attività, pubblicare le proprie foto condividendole su Facebook e Instagram, usufruire di una serie di informazioni sui luoghi. Al termine della corsa, infine, sarà possibile ricevere un “pacco gara” virtuale con sconti e promozioni esclusivi presso gli esercizi commerciali e le aziende del territorio che hanno aderito al progetto.

In questi giorni chi percorre il tratto tra Santa Maria al Bagno e Santa Caterina troverà la cartellonistica dell’iniziativa con tutte le informazioni utili.