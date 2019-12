Due ragazzi aggrediti nel centro storico, arriva la polizia

Paura e violenza a Nardò. Due ragazzi, entrambi diciottenni, seduti sui gradini del teatro comunale, in piano centro storico, ieri sera intorno alle 18, sono stati aggrediti da altri due giovani, un 18enne ed un 17enne. L’aggressione, prima verbale, sarebbe presto degenerata e gli aggressori sarebbero passati alle mani. La violenta lite sarebbe durata pochi minuti e all’arrivo della volante della polizia, allertata da alcuni frequentatori del centro storico che avevano assistito alla scena, i due aggressori si erano dileguati.



Dopo gli accertamenti avviati immediatamente ieri sera, nella mattinata di oggi, gli agenti del commissariato di Nardò, coordinati dal vice questore Leo Nicolì, sono riusciti a risalire all'identità dei due ragazzi che sono stati segnalati all'autorità giudiziaria, in attesa di una eventuale denuncia-querela da parte dei ragazzi aggrediti, che ieri sera, pur non avendo riportato conseguenze gravi dall'aggressione, sono stati soccorsi dagli operatori sanitari dell'ambulanza del 118 intervenuta. Ultimo aggiornamento: 14:43