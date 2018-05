Paura in pieno centro: giovane aggredito e pestato da un gruppo di ragazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutale aggressione ieri sera in pieno centro a Nardò dove un giovane, forse dopo una discussione, è stato pestato selvaggiamente da un gruppo di ragazzi che si sono poi dileguati. Soccorso da altri passanti, il malcapitato è stato accompagnato in ospedale e medicato. Se la caverà in pochi giorni.Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto il racconto della vittima, alcune testimonianze, e stanno ora cercando di risalire all'identità degli aggressori anche attraverso i video delle telecamere presenti nella zona.