Nardò, 19enne si barrica in casa della nonna per sfuggire all'arresto. Aveva accoltellato un coetaneo

Si era barricato in casa della nonna per sfuggire all'arresto: è successo a Nardò, dove per raggiungere Vito Antonio Grillo, 19 anni con precedenti, i carabinieri hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco per sfondare la porta dell'abitazione della nonna, nella quale il giovane si era rifugiato. Il ragazzo è accusato di lesioni gravissime ai danni di un coetaneo accoltellato lo scorso 25 settembre in piazza Salandra.

La vittima operata d'urgenza alla milza

Dopo l'aggressione subita intorno alle quattro del mattino, la vittima tornò a casa dei genitori e solo grazie alla prontezza del padre, che lo accompagnò in ospedale si salvò la vita perdendo la milza in un'operazione d'urgenza.

Le indagini dei carabinieri attraverso le telecamere

La verità sulla brutale aggressione è arrivata dalle indagini dei carabinieri attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ma anche i controlli che hanno riguardato anche persone vicine ai due ragazzi. Nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 ottobre, l'epilogo. I militari hanno individuato il giovane all'interno di un'abitazione di via Giovanni XXIII e hanno fatto irruzione nell'appartamento con l'aiuto dei vigili del fuoco visto che nessuno apriva la porta.