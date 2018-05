Must ripulito. «Ma ora serve un direttore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

«Avere un direttore artistico è indispensabile. Serve una personalità che possa essere una figura di raccordo tra Comune e Must». Seconda seduta itinerante per la commissione Cultura che ieri mattina è stata impegnata in un nuovo sopralluogo all’interno del Museo Storico Cittadino. Dopo la prima visita effettuata qualche giorno fa - cui era seguita la denuncia pubblica da parte di alcuni consiglieri di opposizione circa lo stato di degrado in cui versa il museo -, la commissione si è riunita nuovamente per proseguire il giro all’interno del contenitore culturale del centro storico. Una visita effettuata insieme ai rappresentati di LeDa, l’associazione che gestisce i servizi e cura le attività interne, e questa volta alla presenza anche degli operatori della Lupiae Servizi, impegnati nella pulizia dei locali interni e degli ambienti esterni. A tenere banco è stata la discussione sulla mancanza di una direzione artistica del Must.«È da un anno ormai che la struttura è priva di questa figura ovvero il punto di contatto tra il contenitore artistico e l’amministrazione – ha sottolineato la consigliera Federica De Benedetto -. Si proceda immediatamente a una nomina, anche optando per un affidamento temporaneo, e che magari coinvolga l’ex direttore». Fino a un anno fa, infatti, ad avere l’incarico era l’ex dirigente comunale Ninì Elia, oggi in pensione, che qualche giorno fa è intervenuto nel botta e risposta tra governo e minoranza per difendere il suo operato.«Avere una direzione è indispensabile – ha aggiunto la consigliera Angelamaria Spagnolo -. Il ritardo sulla nomina credo dipenda dalla rotazione dei dirigenti che verrà a breve e che coinvolgerà anche il funzionario della cultura. È importante che nelle commissioni partecipi sempre il governo cittadino. Attendiamo un nuovo confronto con l’assessore che già in passato aveva spiegato il suo progetto ovvero mettere in rete i contenitori culturali. Prima di attaccare bisognerebbe conoscere quali sono i piani».Più duro il consigliere Pierpaolo Patti: «I consiglieri comunali di opposizione farebbero bene a spiegare alla città come mai in questi anni il Must è stato tutto tranne che un museo storico, e come mai l’unico direttore che sono riusciti a nominare è stato l’allora dirigente del settore: una sorta di auto-nomina – si legge nella nota -. Il Comune sta ripensando la funzione del Must per poi procedere alla nomina di un direttore, ma sulla base di un progetto culturale chiaro e definito».