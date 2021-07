Salento, file di ore negli hub vaccinali

Lunghe code nell'hub vaccinale di Lecce, al Palazzetto dello Sport, dove l'attesa questa mattina poteva arrivare a tre ore. Ma soprattutto caos e disagi da affollamento all’hub vaccinale di Muro Leccese che comprende l’hinterland del distretto sanitario magliese.

L'intervento dei carabinieri

Una domenica infernale per quanti si sono recati al mercato delle idee della città Messapica per ricevere la prima o la seconda dose di vaccino.

Centinaia di persone in attesa e tutte ammassate, che hanno aspettato ore prima di ricevere la tanto agognata dose.

“Io sono qui per la seconda dose da ore -dice Giuseppe- già da quando sono arrivato c’era gente che aspettava, sono intervenuti anche i Carabinieri, ma non è che poi sia cambiato molto. Il signore che era accanto a me, -racconta- era in attesa dalle 8 ed è andato via solo dopo le 12. Ci hanno riferito anche che l’hub nell’ultimo periodo è aperto solo sino alle 13, quindi le numerose prenotazioni previste per un’intera giornata sono concentrate nella sola mattinata, ma così non va bene, bisogna trovare una soluzione. Per fortuna che la giornata non era molto calda, diversamente come si fa a tenere tante persone, di tutte le età, ad attendere tante ore sotto il sole?

In effetti nei giorni scorsi ci sono state segnalazioni di gente che si è sentita male.