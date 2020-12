Fermato al bar con cocaina e hashish: arrestato 37enne

Cocaina, marijuana, hashish trovati addosso e poi candelotti esplosivi in casa: finisce in manette, al termine di una perquisizione da parte dei carabinieri di Maglie, un 37enne di Muro per detenzione di stupefacenti.

I militari lo avevano notato con fare sospetto in un bar, decidendo di fermarlo e procedere a perquisizione personale: il 37enne veniva trovato in possesso di 2 dosi di cocaina; si estendeva pertanto la perquisizione al domicilio dove si rinvenivano 186 grammi di marijuana, 15 di hashish, 12 candelotti esplosivi di genere vietato e 140 euro ritenuti provento di pregressa attività di spaccio. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

