Mura urbiche, riapertura con sorpresa: visite guidate e una mostra di Banksy

Mura Urbiche di Lecce, apertura con sorpresa: dal 2 giugno visite guidate e mostra di Banksy fino a settembre. Anche per questa estate l’intero complesso monumentale alle porte della città sarà a disposizione di turisti e curiosi che vorranno conoscere e vedere da vicino uno dei pezzi di storia leccese.

Le aperture straordinarie



In vista della stagione turistica, infatti, il Comune ha programmato una serie di aperture straordinarie per rendere fruibile il bene proprio durante i mesi in cui si registrano le maggiori presenze turistiche. L’amministrazione, così come fatto in passato, ha accetto la proposta presentata dalla società Mediafarm relativa alla disponibilità a garantire il servizio di apertura del complesso monumentale delle Mura Urbiche per la stagione estiva 2023, con l'organizzazione di visite guidate, senza alcun onere per il Comune.

Un format che si ripete già da tempo – in attesa di una gestione a lungo termine - ma quest’anno c’è una novità.

La mostra di Banksy

Al fine di rendere più attrattiva la fruizione del complesso, la società Mediafarm ha proposto la realizzazione di una mostra sulla street art contemporanea e sul suo esponente più importante, Banksy, artista di graffiti britannico.

La mostra, dal titolo "An Artist known as Banksy", è curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, autori dell'unica pubblicazione ufficiale ed è stata allestita in diverse città raggiungendo un numero medio di oltre 30.000 visitatori.

Apertura da giugno a settembre: i biglietti



Il periodo di apertura del complesso monumentale delle Mura Urbiche sarà dal 2 giugno al 30 settembre. Il costo di ingresso per la mostra sarà di 12,50 euro per il biglietto intero e 8 euro ridotto (minori di 18 anni, ultrasessantacinquenni e gruppi/associazioni) e 2 euro per le scolaresche. Il biglietto per le Mura Urbiche sarà di 8 euro intero e 4 ridotto. Per chi volesse approfittare di entrambe le iniziative il costo dei ticket si riduce al 50%.

I biglietti potranno essere acquistati in sede, tramite prenotazione oppure online.