Muore nello schianto tra moto e auto, donati gli organi

Muore a 63 anni in un incidente e i familiari donano i suoi organi. Ha avuto un esito mortale l’incidente tra un’auto e una moto avvenuto martedì sulla strada che collega Racale a Melissano, nel Leccese. Uno schianto nel quale era rimasto ferito il 63enne Sebastiano Greco. Le condizioni dell’uomo, soccorso immediatamente dal 118, sono peggiorate e nelle ultime ore è sopravvenuta la morte cerebrale. I familiari hanno dato l’ok all’espianto degli organi e in ospedale sono state avviate tutte le procedure del caso. La polizia locale di Racale, intanto, indaga per ricostruire la dinamioca dell’incidente.