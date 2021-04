Ztl, il varco in piazza non funziona: 700 multe da annullare

Confermato il malfunzionamento del varco della Ztl della centralissima piazza Pisanelli a Tricase: in un mese erano scattati circa 700 verbali, elevati ad automobilisti passati quando il semaforo era verde e il varco avrebbe dovuto essere non attivo. Dopo la verifica chiesta alla ditta, il Comune annuncia che procederà all’archiviazione delle sanzioni e ai rimborsi a chi ha già pagato.

Il vicesindaco Ciardo: «Varco in tilt per un mese»



«All’esito dei controlli richiesti dal Comando di Polizia locale alla società che gestisce le apparecchiature dei varchi elettronici Ztl - annuncia il vicesindaco, andrea Ciardo - si è appurato che il pannello a messaggio variabile installato al varco di piazza Pisanelli è stato interessato da un malfunzionamento nell’arco temporale che va dal 18 febbraio al 18 marzo. Mentre si riconferma il corretto funzionamento di tutti gli altri varchi presenti. Inoltre, il Comandante del Corpo di Polizia Locale, Angelo Lanzillotti, ha provveduto ad emettere gli atti di competenza per l’archiviazione delle contestazioni notificate e riferibili al periodo su menzionato».

I rimborsi

Rimborsi in arrivo anche per i cittadini che hanno provveduto al pagamento di contestazioni riferibili al varco e all’arco temporale interessati dal malfunzionamento, che potranno presentare istanza di rimborso in carta semplice, indicando codice fiscale e codice Iban inviandola, anche tramite Pec, al Comando di Polizia Locale di Tricase. La scorsa settimana tanti automobilisti sui social avevano denunciato il malfunzionamento del varco, lamentando di aver attraversato la piazza negli orari in cui le telecamere avrebbero dovuto essere spente e di aver ricevuto invece la sanzione. O anche più multe nello stesso giorno. Poi l’intervento del vicesindaco e la richiesta di chiarimenti alla ditta. Ora archiviazioni e rimborsi. Sulla questione interviene l’ex consigliere Nunzio Dell’Abate che si augura che i rimborsi avvengano presto e che «si riveda la necessità del mantenimento della Ztl in piazza Pisanelli nel periodo di coprifuoco».