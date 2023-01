Multe per Ztl, grattini e photored: 110 mila in meno di un anno e stangata da 11 milioni

Dal divieto di sosta al parcheggio in doppia fila. Dalle mancate revisioni alle assicurazioni scadute. Dai photored alle telecamere Ztl. Oltre 11 milioni di incassi previsti a fronte di più di 108mila multe in 11 mesi. Con una media di 300 verbali al giorno. È stato un 2022 amaro per chi si è messo al volante (e non ha rispettato le norme). I photored attivi nei pressi di alcune intersezioni cittadine (da gennaio 2021) così come le telecamere Ztl h18 (accese a maggio 2021) e i classici pattugliamenti su strada da parte del personale autorizzato (vigili e ausiliari del traffico) continuano a costare caro agli automobilisti distratti o a chi proprio non vuole rispettare le regole.

La conferma arriva dal numero delle rilevazioni delle infrazioni registrate da gennaio a novembre del 2022. Il dato complessivo emerge dai report sugli accertamenti delle entrate per sanzioni al Codice della strada, pubblicati periodicamente dalla Polizia locale rispetto alle attività mensili di controllo sul territorio comunale.

Il bilancio

E il bilancio per gli automobilisti non è roseo. Nel mese di gennaio i verbali sono stati 8.713 per un incasso complessivo accertato di 1.097.245 euro. A febbraio le notifiche sono state 10.780 per un importo stimato di 984.419 euro. Stesso numero di multe anche a marzo (10.780) ma questa volta l'importo accertato dagli uffici di viale Rossini è di 1.093.349 euro. Calano le sanzioni ad aprile: 8.245 a fronte di un incasso potenziale di 767.754 euro. A maggio dello scorso anno le notifiche sono state 8.916 per introiti stimati di 913.255 euro mentre a giugno i verbali sono stati 7.483 per accertamenti da 886.037 euro. A luglio la Polizia locale ha notificato 7.483 accertamenti per 776.968 euro. Agosto mese nero. La presenza in città di numerosi turisti ha ritoccato al rialzo multe e introiti: 11.651 verbali con notifiche da 1.108.991 euro. Ma è il rientro dalle vacanze a pesare di più sulle tasche dei leccesi: 12.982 notifiche a settembre per 1.140.002 euro; ottobre 8.164 per 1.146.200 euro; novembre con 13.407 sanzioni per 1.170.227 euro. Totale: oltre 11 milioni di euro e 108.604 multe.

I dati

È bene precisare che il dato sugli accertamenti non include le entrate certe come, ad esempio, le sanzioni pagate dagli automobilisti entro i 5 giorni dalla notifica con una riduzione sull'importo del verbale del 30%. Si tratta, quindi, di un dato approssimativo e grezzo che non tiene conto, ad esempio, delle multe contestate e di quelle non pagate. Quel che è certo è che Lecce si conferma ancora una volta la città delle multe: circa 300 sanzioni al giorno. Verbali elevati ai danni di automobilisti distratti o a chi proprio non ne vuole sapere di rispettare le regole del Codice della strada: dal passaggio con il rosso al cambio di corsia, dagli ingressi irregolari al centro storico ai parcheggi selvaggi e sanzioni per ticket di sosta scaduto o assente. Numeri che sono destinare a lievitare. Il Comune, infatti, ha ottenuto l'ok Ministero dell'Interno per l'attivazione di 10 nuove telecamere a protezione degli accessi centro storico. Una volta completate le operazioni per il posizionamento dei nuovi dispositivi (che si andranno ad aggiungere alle 8 telecamere già presenti), tutti gli ingressi nell'area antica saranno monitorati da occhi elettronici. Dispositivi che, già da quest'anno in alcuni periodi, saranno attivati anche h24 con chiusure per tutto il giorno. Niente più scorciatoie all'interno del cuore della città attraverso strade non presidiate, quindi. Un cambio di rotta a cui gli automobilisti dovranno abituarsi. E le multe sono dietro l'angolo.