Multe, annullato il bando per la notifica dei verbali

Il Comune di Lecce ha annullato annullare la procedura di gara predisposta dal comando di Polizia locale che prevedeva l'appalto in connessione della fase di lavorazione con quella di notifica delle multe per violazione del codice della strada. Una battaglia, questa, pirtata avanti da anni dal capogruppo del Partito Democratico Antonio Rotundo. Il consigliere proprio nelle scorse ore ha ricevuto una lettera, a firma del sindaco Carlo Salvemini, che annuncia l'annullamento della procedura di gara che sarà riorganizzata per il solo servizio di service (cioé la notifica).

«Rimane il rammarico di non essere stato ascoltato per tempo - ha commentato Rotundo - in quel caso si sarebbe potuto evitare la proroga del vecchio contratto, proroga a mio avviso palesemente illegittima oltre che costosa per le casse del comune e per le tasche dei contribuenti leccesi. Come ha più volte sottolineato la stessa Anac le proroghe non sono consentite, ed anche le proroghe tecniche se il ritardo nell'avvio della nuova procedura di gara è imputabile agli uffici competenti si configura illegittimità. La vicenda solleva infatti qualche domanda: aver sottratto alla concorrenza del libero mercato questi servizi ed averli prorogati a prezzi fuori mercato ha prodotto un danno erariale ? Chi risponderà di tale danno? - si chiede il consigliere - La risposta è, almeno per me, già scritta, e l'annullamento della procedura proposta dal comando è nei fatti la prova provata che si sarebbe dovuto procedere con la gara per il service da subito, due anni fa, alla scadenza del contratto con Sapidata. Per avere un'idea del costo della proroga - conclude Rotundo - basta considerare che c'è un differenziale di due euro per ogni multa nel prezzo messo a base d'asta e tenere in conto che parliamo in media di circa 100mila sanzioni all'anno». Ultimo aggiornamento: 18:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA