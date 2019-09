Multe annullate in cambio di voti? Scattano le perquisizioni. Indagati anche ex consigliere ed assessore

Da uno stralcio dell'inchiesta sulle case popolari - già arrivata a processo -, una nuova indagine dei pm Massimiliano Carducci e Roberta Licci punta la lente di ingrandimento sulle elezioni amministrative e su presunti favori fatti da amministratori e politici in cambio di voti. Questa mattina i militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lecce hanno eseguito una raffica di perquisizioni, proprio su delega del pm Licci, sequestrando documenti, pc e telefoni cellulari dei sei indagati.

Fra loro, l'ex assessore alla Polizia locale, Luca Pasqualini - sotto processo per le case popolari - e l'ex capogruppo di PrimaLecce, Antonio Finamore; poi Luca Lobasso, dipendente della Asl e alcuni agenti della Polizia municipale. Al comando, stamattina, hanno bussato proprio le Fiamme gialle, perché il sospetto degli inquirenti è che siano state annullate multe, concessi pass per la Ztl e avallati ricorsi al Giudice di pace, per ottenere consenso.

Le accuse contestate, a vario titolo, sono quelle di associazione a delinquere, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici e abuso d’ufficio.

