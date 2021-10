Lecce, multe col photored notificati due volte: nulli 333 verbali "doppioni"

Non solo hanno preso la multa, causa photored, ma se la sono vista notificare due volte. Un errore a cui la polizia municipale rimendiando: il trasgressore non dovrà tenere conto della seconda notifica.

Il caso "doppia" multa a Lecce

E' accaduto a Lecce dove, per un errore della società affidataria del servizio di gestione degli atti relativi all’accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, ben 333 verbali, rilevati dagli impianti photored attivi su alcuni incroci cittadini, sono stati notificati due volte.

La polizia locale tranquillizza i cittadini: non si dovrà tenere conto della seconda notifica arrivata perché sarà da considerarsi nulla «anche senza l’obbligo di informare di ciò lo stesso Comando di Viale Rossini», ganno sapere dal comando.

Le infrazioni notificate due volte

Attenzione però, la notifica deve essere doppia ma della stessa infrazione. Si tratta infatti di infrazioni elevate ai sensi dell’art. 146 cc. 2 e 3 Codice della strada, per passaggio con il rosso o per il cosiddetto “cambio di corsia”, commesse nei giorni 18 -19 - 20 giugno e accertati in data 2 settembre, appartenenti tutti allo stesso lotto di lavorazione.

Chi invece avesse già pagato - per due volte - il verbale potrà richiedere il rimborso della somma versata e non dovuta.