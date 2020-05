Movida, ragazzi sotto tiro «Ma non chiamateci untori»

Tornano a riprendere vita, se pure lentamente, strade e luoghi della movida cittadina. Giovani, giovanissimi ma anche chi è un po' più in là con gli anni si vuole riappropriare di quel diritto alla normalità che l'emergenza Covid ha cancellato senza preavviso per oltre due mesi. Un diritto alla normalità, senza eccessi e nel rispetto delle regole, ci tengono però a sottolineare respingendo le accuse di chi li vede come i nuovi untori. «Siamo solo dei ragazzi che stanno ritornando a vivere, a rivedersi con gli amici di sempre, a bere un aperitivo scambiando qualche chiacchiera, raccontandoci come abbiamo trascorso questi due mesi surreali, le emozioni, le paure. Niente più», dice Stefano, poco più che diciassettenne, seduto insieme a due altri amici e compagni di studio ad uno dei tavolini posizionati nel giardino esterno del Bar Astoria, porta San Biagio, da sempre luogo di ritrovo per tantissimi ragazzi leccesi.

Stefano, come gli altri seduti al tavolo insieme a lui, indossa la mascherina, rispetta la distanze e, come ci tiene a precisare, si attiene a quelle che sono le disposizioni. «Questa esperienza ci ha segnati - aggiunge un altro dei ragazzi e penso che nessuno abbia voglia di tornare a riviverla; anche se siamo ragazzi siamo responsabili, non vogliamo avere alcun tipo di problema né tantomeno crearlo ai titolari dei locali in cui andiamo a sederci per stare un po' in compagnia. Penso che si stiano dicendo un po' troppe assurdità sui giovani e sulla movida, certo ci sono delle situazioni particolari, c'è chi beve ad esempio dalla stessa bottiglietta, ma sono episodi isolati, e spesso siamo noi stessi a far notare atteggiamenti che potrebbero essere pericolosi».

A conferma che tra i giovani prevalga il senso di responsabilità arrivano le parole di Marco Faggiano, del bar Astoria: «Sono ragazzi che hanno solo voglia di ritrovare serenità e niente più; rispettano le disposizioni, non creano problemi e questo lo hanno potuto constatare anche le forze dell'ordine durante i controlli. C'è solo voglia di normalità e non di eccessi».

E dopo oltre due mesi di chiusura forzata è tornato a rianimarsi anche uno dei locali storici e più frequentati del capoluogo, il Barroccio, situato sul viale dell'Università e punto di riferimento del popolo della movida e degli amanti della musica. «Torniamo alla normalità, ma basta con questo accanimento, con questo bombardamento di notizie, con questo colpevolizzare chiunque. Si torna alla normalità, con buonsenso e giuste attenzioni dice Cristiano Mechilli mentre sorseggia una birra siamo stati due mesi rispettando le regole, mantenendo le distanze al supermercato, facendo attenzioni e prendendo le dovute e giuste precauzioni; ma adesso cerchiamo di tornare alla normalità, anche perché di cose ne sono state dette abbastanza e se ne continuano a dire». I tavoli del Barroccio sono tutti pieni, tutti distanziati secondo le disposizioni vigenti e tutti i clienti sono attenti a rispettare le regole. Nessun assembramento, mascherine e tanta voglia di tornare a vivere. «La vita va vissuta; questa esperienza ha insegnato molto a ciascuno di noi, ora è il momento di tornare a sorridere, a stare insieme, a condividere dica Mafalda, calice nella mano destra ed un sorriso in cui è racchiusa tutta la voglia di condividere il bello della vita - c'è bisogno di energia positiva, quello che abbiamo visto in questi due lunghissimi mesi deve essere di insegnamento per ciascuno di noi. Certo, è ancora il momento di rispettare alcune regole ma siamo persone responsabili, in ognuno di noi c'è la consapevolezza di non volere creare situazioni a rischio, sia per sé stessi che per gli altri». Aggiunge uno dei titolari dell'attività di viale dell'Università, Giorgio Doveri: «Siamo ripartiti, un giro di messaggi tra gli amici e questo è il risultato. C'è voglia di ricominciare, rispettando le regole, per il bene di tutti». Tra i tanti clienti del Barroccio c'è la voglia di ritornare alla normalità e di attenersi alle regole, respingendo le accuse di chi punta l'indice contro il popolo della movida: «Mi sembra che non ci sia nessun assembramento e che tutti indossino responsabilmente e consapevolmente la mascherina, mantenendo le distanze e quant'altro afferma Stefania, arrivata in compagnia di altri amici; sono stati giorni difficili per tutti e tornare alla normalità è un diritto per tutti».

Un diritto al pari di chi si reca dal barbiere, dall'estetista, in palestra. «Ognuno ha il diritto di tornare alla normalità secondo quelle che sono le proprie esigenze afferma in modo deciso Stefano mentre sorseggia una birra nei pressi di piazzetta Santa Chiara, altro luogo della movida cittadina che lentamente sta cercando di tornare alla normalità veniamo fuori da un periodo che ci ha fatto vivere nella paura e penso che ognuno di noi abbia diritto ad uscire per incontrare gli amici e bere qualcosa, rispettando ovviamente le regole; questa storia di colpevolizzare la gente che ha iniziato a frequentare i locali non la accetto assolutamente, basta guardarsi attorno per vedere che le regole vengono rispettate, le distanze vengono mantenute, le mascherine indossate e assembramenti mi sembra di non vederne. D'altronde le pattuglie della Municipale girano con frequenza e se ci fossero situazioni di rischio non esiterebbero intervenire».

All'appello delle riaperture mancano però ancora numerosi locali frequentati dal popolo della movida. Questione di giorni, dicono i titolari, ancora qualche intervento per mettere le attività in totale sicurezza e si ripartirà. Tra questi il Road, in via Dei Perroni, arteria del borgo antico ad alta densità di esercizi pubblici e in questi primi giorni di ritorno alla normalità ancora desolatamente vuota, che dalla pagina social fa sapere ai clienti che è quasi tutto pronto per la riapertura.

