Movida pericolosa, emesso il primo divieto di accedere alle macchinette h24

A Lecce è stato notificato il provvedimento di "Dacur", ossia il divieto di accedere e di stazionare presso gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati in alcune vie della cosiddetta “movida”, nei confronti di un minore.

Tale provvedimento, il primo adottato a Lecce a seguito delle nuove disposizioni impartite dal recente decreto legge 123 del 15 settembre 2023 (Decreto Caivano), è stato emesso dal Questore Modeo a carico del soggetto per i fatti occorsi in data 1 ottobre 2023 a Lecce nei pressi dell’ex Convitto Palmieri, ove, a seguito di un controllo effettuato dal personale della sezione volanti della Questura, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Cosa è successo

Dopo l’arresto e la successiva istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura, il Questore di Lecce ha emesso il provvedimento della durata di 12 mesi, valutate le condotte del soggetto.

Tali condotte, verificatesi nelle immediate vicinanze di numerosi esercizi pubblici con somministrazione di alimenti e bevande, in una zona assiduamente frequentata durante tutto l’anno da avventori locali o provenienti dalle limitrofe cittadine, anche giovanissimi che si riversano proprio nelle strade e piazze, sono state ritenute pericolose per la sicurezza urbana.