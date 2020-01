A due passi dalla movida, il pane buttato per la strada: la foto denuncia

Ultimo aggiornamento: 08:33

Un sacco di pane all'angolo fra via Idomeneo e via della Sinagoga. Abbandonato e pronto per essere mangiato da cani o gatti randagi o, come poi è accaduto, per essere buttato via, raccolto dai netturbini della Monteco, a Lecce Nonostante i picchi di povertà e nonostante gli sforzi di assistenza e accoglienza della Caritas e di altre associazioni benefiche sul territorio, c'è ancora chi getta via il cibo in questo modo: abbandonandolo all'angolo di una strada. Una vergogna.